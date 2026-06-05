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05.06.2026 06:37:00
Thor Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Thor Industries hat am 03.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 1.86 USD. Im letzten Jahr hatte Thor Industries einen Gewinn von 2.53 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.91 Prozent auf 2.78 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Thor Industries 2.89 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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