Thor Explorations: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Thor Explorations hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.10 CAD, nach 0.110 CAD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Thor Explorations in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6.25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 107.5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 114.7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch