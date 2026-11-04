Thomson Reuters öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Thomson Reuters hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1.09 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Thomson Reuters 1.29 CAD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.57 Prozent auf 2.57 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.45 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch