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07.08.2026 06:37:00
Thomson Reuters öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Thomson Reuters hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Thomson Reuters hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.41 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.960 CAD je Aktie gewesen.
Thomson Reuters hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.71 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.47 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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