Thomas Scott (India) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Thomas Scott (India) hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 3.71 INR. Im letzten Jahr hatte Thomas Scott (India) einen Gewinn von 2.50 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 658.2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 538.9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch