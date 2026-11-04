Thomas Cook (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Thomas Cook (India) präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Thomas Cook (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.42 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.25 Prozent zurück. Hier wurden 19.44 Milliarden INR gegenüber 20.74 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch