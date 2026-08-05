Thomas Cook (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Thomas Cook (India) hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1.54 INR gegenüber 1.55 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13.13 Prozent auf 20.92 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch