Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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12.10.2026 11:29:00
Thomann: Wie Hans Thomann ein Musik-Imperium schuf und Amazon besiegte
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
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09.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert letztendlich (finanzen.ch)
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09.10.26
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09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
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09.10.26
|Gewinne in New York: Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
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09.10.26
|Amazon Aktie News: Amazon gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
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09.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones startet im Plus (finanzen.ch)
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08.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
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08.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.