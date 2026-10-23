Thob Al Aseel: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Thob Al Aseel hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0.02 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Thob Al Aseel noch ein Gewinn pro Aktie von 0.010 SAR in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.86 Prozent auf 79.5 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81.0 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch