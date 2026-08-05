Thob Al Aseel: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Thob Al Aseel veröffentlichte am 02.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0.020 SAR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18.94 Prozent auf 103.9 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 87.4 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch