THN hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 266.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei THN noch ein Gewinn pro Aktie von 1234.00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 253.17 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 8.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 276.92 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch