THN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

THN präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 744.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei THN noch ein Gewinn pro Aktie von 1039.00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13.92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 287.70 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 252.54 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch