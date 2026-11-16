THK stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

THK hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.37 USD. Im Vorjahresviertel hatte THK 0.050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14.58 Prozent auf 532.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 623.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch