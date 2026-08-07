THK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

THK präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 261.09 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 29.97 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 82.02 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 10.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91.30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch