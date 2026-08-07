THK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

THK hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte THK 0.100 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 514.7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 18.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem THK 631.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch