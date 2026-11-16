THK legte Quartalsergebnis vor

THK liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat THK die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 117.69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13.66 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 84.87 Milliarden JPY – eine Minderung von 7.73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91.98 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch