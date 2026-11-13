Thitikorn: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Thitikorn hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.04 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.020 THB je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27.37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 127.4 Millionen THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 162.3 Millionen THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch