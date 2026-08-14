Thitikorn: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Thitikorn hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.08 THB wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Quartal hat Thitikorn mit einem Umsatz von insgesamt 151.6 Millionen THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 139.8 Millionen THB erwirtschaftet worden waren, um 8.48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch