Thirdwave Financial Intermediaries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Thirdwave Financial Intermediaries präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Thirdwave Financial Intermediaries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.16 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.370 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 450.4 Millionen INR – ein Plus von 87.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thirdwave Financial Intermediaries 240.2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch