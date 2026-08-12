|
12.08.2026 06:37:00
Thirdwave Financial Intermediaries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Thirdwave Financial Intermediaries präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Thirdwave Financial Intermediaries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.16 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.370 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 450.4 Millionen INR – ein Plus von 87.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thirdwave Financial Intermediaries 240.2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit verschiedenen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.