Third Coast Bancshares stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Third Coast Bancshares präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.03 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 113.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 96.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch