05.02.2026 21:37:57
Third Century Bancorp Q4 Income Rises
(RTTNews) - Third Century Bancorp (TDCB) released a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $0.55 million, or $0.47 per share. This compares with $0.49 million, or $0.42 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.3% to $4.35 million from $3.98 million last year.
Third Century Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
