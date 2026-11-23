Thiogenesis Therapeutics hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Thiogenesis Therapeutics ein EPS von -0.050 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch