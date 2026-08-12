Thinkingdom Media Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Thinkingdom Media Group veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0.15 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.150 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde auf 155.6 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164.2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch