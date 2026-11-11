Thinking Electronic Industrial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Thinking Electronic Industrial liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Thinking Electronic Industrial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.59 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 3.20 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.90 Milliarden TWD – ein Plus von 39.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thinking Electronic Industrial 2.08 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch