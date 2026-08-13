Thinking Electronic Industrial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Thinking Electronic Industrial hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 5.34 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Thinking Electronic Industrial 2.26 TWD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 2.70 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.06 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch