Thinkific Labs: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Thinkific Labs präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26.6 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 25.6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch