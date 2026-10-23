Thermo Fisher Scientific: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Thermo Fisher Scientific stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 316.30 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 257.83 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23.20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18’203.44 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14’775.82 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch