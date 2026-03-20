Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’508 0.4%  SPI 17’450 0.4%  Dow 46’053 0.1%  DAX 22’818 -0.1%  Euro 0.9102 -0.3%  EStoxx50 5’621 0.1%  Gold 4’659 0.3%  Bitcoin 55’189 0.1%  Dollar 0.7879 -0.1%  Öl 108.6 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie höher: Bank erhält nationale Lizenz in den USA
Cerebras vor IPO: Kommt der NVIDIA-Rivale schon im April?
Novo-Nordisk-Aktie fällt weiter: Positive Impulse können Abwärtstrend nicht stoppen
Thermo Fisher-Aktie legt zu: EU-Go für Clario-Übernahme
Xpeng-Aktie dennoch leichter: Tesla-Konkurrent steigert Umsatz und schreibt in Q4 schwarze Zahlen
Suche...
Plus500 Depot

Thermo Fisher Scientific Aktie 977576 / US8835561023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Milliardendeal 20.03.2026 14:37:00

Thermo Fisher-Aktie legt zu: EU-Go für Clario-Übernahme

Thermo Fisher-Aktie legt zu: EU-Go für Clario-Übernahme

Die Europäische Kommission hat die Übernahme des US-Medizintechnologie-Anbieters Clario Holdings durch das US-Unternehmen Thermo Fisher Scientific genehmigt.

Thermo Fisher Scientific
370.20 CHF 0.81%
Kaufen Verkaufen
Die Wettbewerbsbehörde teilte am Freitag mit, dass die Transaktion keine Wettbewerbsbedenken aufwerfe. Dies liege an den begrenzten Auswirkungen auf den Wettbewerb in den Märkten, in denen beide Unternehmen aktiv seien. Zudem werde der fusionierte Konzern nicht in der Lage sein, Konkurrenten vom Markt auszuschliessen.

Das wissenschaftliche Dienstleistungsunternehmen Thermo Fisher Scientific hatte im Oktober vereinbart, Clario für 8,88 Milliarden US-Dollar in bar zu kaufen. Hinzu kommen 125 Millionen Dollar im Januar 2027. Weitere bis zu 400 Millionen Dollar hängen von Clarios Geschäftsentwicklung in diesem und im nächsten Jahr ab.

Im NYSE-handel notiert die Thermo Fisher-Aktie zeitweise 0,64 Prozent höher bei 473,23 US-Dollar.

DJG/DJN/uxd/rio

DOW JONES

Weitere Links:

mobilezone-Aktie fester: Übernahme von E-Commerce-Anbieter Apfelkiste.ch

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Thermo Fisher Scientific Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?