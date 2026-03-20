Thermo Fisher Scientific Aktie 977576 / US8835561023
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20.03.2026 14:37:00
Thermo Fisher-Aktie legt zu: EU-Go für Clario-Übernahme
Die Europäische Kommission hat die Übernahme des US-Medizintechnologie-Anbieters Clario Holdings durch das US-Unternehmen Thermo Fisher Scientific genehmigt.
Das wissenschaftliche Dienstleistungsunternehmen Thermo Fisher Scientific hatte im Oktober vereinbart, Clario für 8,88 Milliarden US-Dollar in bar zu kaufen. Hinzu kommen 125 Millionen Dollar im Januar 2027. Weitere bis zu 400 Millionen Dollar hängen von Clarios Geschäftsentwicklung in diesem und im nächsten Jahr ab.
Im NYSE-handel notiert die Thermo Fisher-Aktie zeitweise 0,64 Prozent höher bei 473,23 US-Dollar.
DJG/DJN/uxd/rio
DOW JONES