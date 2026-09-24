Thermal Energy International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Thermal Energy International hat am 22.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz lag bei 7.1 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 3.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Thermal Energy International 33.55 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.66 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 29.78 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch