Theriva Biologics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Theriva Biologics lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.930 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch