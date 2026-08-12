Theravance Biopharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Theravance Biopharma veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1.08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20.7 Millionen USD – eine Minderung von 20.88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26.2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch