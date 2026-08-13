TherapeuticsMD stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TherapeuticsMD stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0.01 USD gegenüber 0.050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8.42 Prozent auf 0.9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch