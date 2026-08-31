Theralase Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Theralase Technologies äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Theralase Technologies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27.27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0.2 Millionen CAD im Vergleich zu 0.2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch