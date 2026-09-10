Theon International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Theon International hat am 07.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Theon International 0.220 EUR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 128.6 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 92.9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch