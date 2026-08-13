THECOO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

THECOO lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 64.58 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte THECOO 10.46 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 1.42 Milliarden JPY gegenüber 1.12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch