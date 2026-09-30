The Yumy Candy Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Yumy Candy Company hat am 28.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite standen 0.1 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch