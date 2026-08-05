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05.08.2026 06:37:00
The Yasuda Warehouse: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
The Yasuda Warehouse hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 139.33 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 21.29 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.65 Prozent auf 19.91 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20.46 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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