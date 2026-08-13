The Yamuna Syndicate legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Yamuna Syndicate hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 164.55 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 791.08 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16.52 Prozent auf 225.3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 193.3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch