The World Brand Lab : XCMG compte pour la première fois parmi les 500 marques les plus influentes

NEW YORK, 24 décembre 2019 /CNW/ - XCMG (SHE : 000425), le principal fabricant chinois d'équipements de construction, a été nommé par The World Brand Lab, pour la première fois, au palmarès des 500 marques les plus influentes du monde.

Le classement 2019, le palmarès des 500 marques les plus influentes, a été établi à l'issue d'un examen de plus de 8 000 marques notables dans le monde entier, l'examen étant fondé sur l'influence de la marque, la part de marché, la fidélité des clients et le leadership mondial. XCMG, l'une des 40 sociétés chinoises à se voir accorder cette distinction, est aussi l'un des quatre seuls fabricants de machines de construction au monde à figurer au classement.

Lu Chuan, vice-président de XCMG, s'en réjouit en déclarant : « Les secteurs de fabrication d'équipement haut de gamme font preuve d'une nouvelle vitalité à l'ère du numérique. Au cours des dernières décennies, l'industrie chinoise des machines de construction a fait beaucoup de chemin grâce à d'importants investissements et à des projets de construction majeurs. Depuis 76 ans, XCMG prend le pli des changements et mène des transformations qui l'ont mise sur la voie de devenir une marque internationale de premier ordre. »

XCMG prend un chemin de développement « avancé et durable », profondément ancré dans l'innovation et la durabilité, pour garantir la satisfaction du client.

Misant sur l'innovation, tant dans les domaines des produits et des technologies que dans celui des standards, XCMG s'efforce d'éliminer dans l'industrie les goulots d'étranglement critiques qui freinent le développement.

Les produits haut de gamme de XCMG ont connu des résultats impressionnants sur les marchés national et international. La grue sur chenilles de 4 000 tonnes, la plus grande au monde, a fait ses débuts à l'étranger, en octobre dernier, en Arabie Saoudite, après avoir accompli avec succès près de 100 tâches de levage. L'excavatrice minière de 700 tonnes, lancée par XCMG, a fait de la Chine le quatrième pays à développer et à fabriquer des excavatrices hydrauliques de plus de 700 tonnes.

Par ailleurs, les programmes mondiaux de bien-être public, dont 14 projets dans cinq secteurs, que poursuit XCMG de façon ciblée, ont changé la vie de nombreuses personnes. À ce jour, XCMG a participé à 20 opérations primaires de secours aux sinistrés, a fait don de 30 millions de yuans (4,28 millions $ US) et a construit 121 caves à eau en Éthiopie qui alimentent 10 000 villageois et étudiants en eau potable.

XCMG est un fabricant multinational de machinerie lourde dont les antécédents remontent à 76 ans. Actuellement, la société se classe sixième, à l'échelle mondiale, dans l'industrie des machines de construction, et exporte ses produits à plus de 183 pays et régions du monde, son volume d'exportation annuel se chiffrant à 1,6 milliard de dollars.

