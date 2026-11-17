THE WILLBES stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 819.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -880.000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39.64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.11 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44.90 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch