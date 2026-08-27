The Western Investment Company of Canada stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Western Investment Company of Canada liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Western Investment Company of Canada die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.7 Millionen CAD – ein Plus von 23.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Western Investment Company of Canada 9.5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch