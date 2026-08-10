The Wendys gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Wendys präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.17 USD. Im letzten Jahr hatte The Wendys einen Gewinn von 0.290 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 570.6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Wendys 560.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch