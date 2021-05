The Weeknd, sur une lancée victorieuse, remporte un record de Prix SOCAN

Eddie Schwartz récompensé pour « Hit Me With Your Best Shot »

dans le cadre de la célébration des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, à Toronto

TORONTO, le 27 mai 2021 /CNW/ - La superstar mondiale et membre SOCAN The Weeknd a franchi une nouvelle étape en remportant cinq Prix SOCAN pour ses réalisations en 2020, égalant ainsi son collègue Shawn Mendes en tant que membre de la SOCAN le plus récompensé lors d'un gala des SOCAN Awards.

Après avoir dominé les Billboard Music Awards, The Weeknd ajoute le très convoité Prix SOCAN de l'auteur-compositeur de l'année, le Prix SOCAN International pour son succès planétaire « Blinding Lights », deux Prix SOCAN Pop et un Prix SOCAN R&B à son propre palmarès de distinctions.

Le 32e gala annuel des SOCAN Awards, qui récompensent les auteurs-compositeurs, les compositeurs et les éditeurs de musique les plus talentueux du Canada, se déroulent en ligne pour la deuxième année consécutive.

Suivez @socanmusic sur Facebook, Instagram et Twitter (#SOCANawards) et rendez-vous sur socanawards.com pour participer à la célébration des plus de 50 lauréats annoncés aujourd'hui et à une prestation spéciale par JJ Wilde de « Hit Me With Your Best Shot » d'Eddie Schwartz. Des présentations virtuelles spéciales incluront les membres de la SOCAN Drake, Lido Pimienta, Shawn Mendes, OZ, Tenille Arts et bien d'autres créateurs et éditeurs de musique qui illustrent l'incroyable succès national et international de la création musicale canadienne.

Prix spéciaux de la SOCAN :

The Weeknd. C'est la deuxième fois que The Weeknd remporte le Prix SOCAN de l'auteur-compositeur - Interprète . En plus de ce prix le plus prestigieux, il remporte également le Prix SOCAN International , deux Prix SOCAN de musique Pop pour ses succès internationaux « Blinding Lights » et « Heartless », et un Prix SOCAN R&B pour « In Your Eyes ».





« En cette année difficile, le travail incroyable des créateurs et des éditeurs de musique du Canada n'a jamais été aussi important et essentiel », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction par intérim de la SOCAN. « L'année 2020 nous a rappelé le lien profond que nous avons avec la musique et le rôle central qu'elle joue dans notre santé mentale et émotionnelle. Nous continuerons à plaider en faveur d'un pays où la création musicale est équitablement valorisée et récompensée. »

Les amateurs de musique peuvent soutenir les créateurs en offrant un don aux partenaires caritatifs du Gala SOCAN, le Fonds de bienfaisance Unison et la Fondation SOCAN, deux organismes qui viennent en aide aux musiciens, créateurs et éditeurs de musique méritants tant dans leur vie personnelle que dans leur carrière.

Les lauréats des Prix spéciaux de la SOCAN sont sélectionnés conjointement par le Comité des membres du conseil d'administration de l'organisation et par le Service des membres de la SOCAN. Les lauréats reçoivent « Le SOCAN », le premier et seul trophée majeur de l'industrie de la musique à être également un instrument de musique composé de cinq crotales fabriqués par SABIAN, du Nouveau-Brunswick.

Le Gala SOCAN à Montréal, qui célèbre les succès des membres québécois de l'organisation, sera tenu plus tard cette année.

On trouvera la liste complète des gagnantes et gagnants sur le site 2021 SOCAN Awards.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs et éditeurs de musique et d'artistes visuels partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 175 000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, ainsi qu'à son engagement d'être le leader mondial de la transformation de la gestion des droits, la SOCAN se dédie à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : http://www.socan.com/fr

