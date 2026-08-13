The Waterbase veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The Waterbase veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.29 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Waterbase ein EPS von -0.790 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat The Waterbase 1.21 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39.42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 871.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch