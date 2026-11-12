The Waterbase stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Waterbase hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.310 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Waterbase in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 946.1 Millionen INR im Vergleich zu 817.2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch