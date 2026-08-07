The Walt Disney Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

The Walt Disney Company hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.09 CAD, nach 4.04 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35.08 Milliarden CAD – ein Plus von 7.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Walt Disney Company 32.65 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch