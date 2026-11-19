|
19.11.2026 06:37:00
The Walt Disney Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
The Walt Disney Company hat sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.16 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 CAD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 36.38 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 17.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.98 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0.610 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0.740 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 131.67 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 142.40 Milliarden CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnthropic-IPO: SMI tiefer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich seitwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.