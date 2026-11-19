The Walt Disney Company hat sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.16 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 36.38 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 17.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.98 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0.610 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0.740 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 131.67 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 142.40 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch