The Trade Desk A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Trade Desk A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Trade Desk A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.230 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 736.0 Millionen USD, gegenüber 739.4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.47 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch