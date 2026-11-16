The Takigami Steel Construction öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Takigami Steel Construction stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 116.92 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12.45 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.33 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 6.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch