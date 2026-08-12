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12.08.2026 06:37:00
The Takigami Steel Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
The Takigami Steel Construction hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 853.13 JPY gegenüber 170.46 JPY im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44.87 Prozent auf 7.91 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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